Concord New Energy Aktie: Was für ein Plan!

Concord New Energy wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,47 wird die Aktie um 50 Prozent niedriger gehandelt als der Branchendurchschnitt von 11. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -11,32 Prozent. Dies liegt 11,76 Prozent über dem Durchschnitt (-23,08 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -23,08 Prozent, wobei Concord New Energy aktuell 11,76 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Concord New Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Concord New Energy liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,62 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".