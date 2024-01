Concord New Energy Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Die Concord New Energy-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,56 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,9 Prozent in der Branche der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Concord New Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,66 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,65 HKD weicht somit um -1,52 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Concord New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,3 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,64 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler, die im Durchschnitt um -18,34 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" lag die Rendite von Concord New Energy um 23,64 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Concord New Energy bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,28 deutlich unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.