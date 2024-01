Concord New Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Concord New Energy beträgt derzeit 5,72 und liegt damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 für Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Concord New Energy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 60, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,85 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler konnte Concord New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,3 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,77 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Concord New Energy um 21,77 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Concord New Energy eine Rendite von 5,56 % aus, was 0,29 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,85 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Concord New Energy in den Bereichen KGV, RSI und Branchenvergleich solide Bewertungen erhält, was auf eine starke Positionierung des Unternehmens hinweist.