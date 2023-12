Concord Medical Services Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Concord Medical Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt das Unternehmen damit 50,85 Prozent unter dem Durchschnitt (15,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -1 Prozent, und Concord Medical Services liegt aktuell 34,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Concord Medical Services eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Concord Medical Services liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Concord Medical Services mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 89,12 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -89, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.