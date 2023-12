Concord Acquisition II Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Concord Acquisition Corp. II":

Die Aktie der Concord Acquisition II hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,26 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,39 USD, was einem Anstieg um 1,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,34 USD zeigt mit einem Schlusskurs nahe diesem Wert von +0,48 Prozent ein neutrales Rating. Zusammenfassend erhält die Concord Acquisition II somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Concord Acquisition II Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf der Anleger-Stimmung ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Concord Acquisition II-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 37,5 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,04 liegt. Beide Werte führen zu einem neutralen Rating für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Concord Acquisition II-Aktie durchschnittlich sind. Daher wird auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Insgesamt wird die Aktie der Concord Acquisition II daher als "Neutral"-Wert eingestuft.