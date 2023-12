Concord Acquisition II Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Concord Acquisition Ii-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,27 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,38 USD liegt, was eine Abweichung von +1,07 Prozent ergibt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage einen Wert von 10,36 USD, was einer Abweichung von +0,19 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Concord Acquisition Ii-Aktie einen Wert von 67,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Concord Acquisition Ii-Aktie zeigt eine positive Stimmung, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine neutrale Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird der Concord Acquisition Ii-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls eine neutrale Note verliehen.