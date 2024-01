Grainger Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Concord Acquisition Corp III":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit bestimmt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grainger-Aktie beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 48,84. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Grainger.

Analysten bewerten die Grainger-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 2,12 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Grainger eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse erhält die Grainger-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Die Abweichung von +9,95 Prozent zum aktuellen Kurs führt zu dieser Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +4,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating für die Grainger-Aktie. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat weisen keine bedeutende Tendenz auf. Somit erhält die Grainger-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.