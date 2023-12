Concierge Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Marygold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 26,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass Marygold überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Marygold weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Marygold-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Einschätzung der Marygold-Aktie vorgenommen. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,28 USD, während der Aktienkurs bei 1,12 USD liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,07 USD, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Marygold-Aktie veröffentlicht. Obwohl in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Bewertung von Aktien berücksichtigt wird, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Marygold weist derzeit ein KGV von 49,28 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "günstig"-Bezeichnung der Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und zu einer Gesamtbewertung von "Gut".