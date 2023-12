Concierge Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Marygold wird derzeit unter fundamentalen Gesichtspunkten als "gut" eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,28, was 13 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56,8. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Marygold in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien wird als "neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marygold-Aktie zeigt gemischte Signale. Der kurzfristige 7-Tage-RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Positionierung des Wertpapiers, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend neutrale Haltung gegenüber der Aktie. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Insgesamt wird die Marygold-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments als neutral eingestuft. Dies beruht auf einem neutralen Stimmungsbild und einer eher neutralen Diskussion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen.