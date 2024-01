Concentric AB Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Concentric-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -3,36 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +11,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen waren weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Concentric-Aktie. Der RSI7 beträgt 68,97 und der RSI25 liegt bei 34,1, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus verschiedenen charttechnischen und sentimentalen Analysen für die Concentric-Aktie.