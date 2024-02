Concentric AB Aktie: Keine Angst!

Das Anleger-Sentiment und die Diskussion über die Aktie von Concentric in sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Monaten analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war im Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wurde die Aktie von Concentric daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit positiven Diskussionen an einigen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde sowohl auf der 7-Tage-Basis als auch auf der 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI lag bei 47,69 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der RSI25 lag bei 57,82 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Somit erhielt die Aktie von Concentric eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wurde festgestellt, dass die Aktie von Concentric derzeit unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Das KGV liegt bei 14,74 Euro, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Grundlage des KGV wurde die Aktie daher als "Gut" eingestuft.