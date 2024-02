Concentric AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Concentric-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 177,51 SEK, während der aktuelle Kurs bei 174,4 SEK liegt, was einer Abweichung von -1,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 171,22 SEK weist mit einer Abweichung von +1,86 Prozent eine Neutralbewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Concentric haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin, was wiederum zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Kommentare auf sozialen Plattformen zeigen eine neutrale Stimmung, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von Nutzern aufgegriffen. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Concentric-Aktie aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.