Concentric AB Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Concentric wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Einer davon ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung für diesen Faktor. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Concentric daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -2,29 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von +14,39 Prozent eine gute Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Concentric überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Concentric-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Concentric eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, was auf negative Diskussionen hinweist. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Concentric auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.