Conairration-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Conair ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die analysiert wurden, um weitere Informationen zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Die technische Analyse der Conair-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab einen aktuellen Wert von 0,56 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 0,4344 USD liegt deutlich darunter (-22,43 Prozent Unterschied), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bewirkt eine Bewertung als "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-14,82 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Conair-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Conair-Aktie aktuell 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt das Signal als "Neutral". Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Conair-Aktie wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie von Conair bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Gut".