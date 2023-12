Conairration Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Conair verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Conair-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Conair somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Conair-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der derzeit bei 0,6 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,53 USD liegt deutlich darunter (Unterschied -11,67 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,56 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,36 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Damit erhält Conair für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Über Conair wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen gab, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Conair insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Conair in den vergangenen Monaten war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Conair somit als "Neutral"-Wert bewertet.