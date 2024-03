Conairration Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Conair-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,4344 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 22,43 Prozent unter dem GD200 und um 14,82 Prozent unter dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Conair eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

Die Diskussionintensität in Bezug auf Conair zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Conair-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da der RSI bei 50 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Conair-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.