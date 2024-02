Conairration Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Conair wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Conair-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 81,03, was darauf hinweist, dass Conair überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. In diesem Fall zeigte Conair interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die charttechnische Entwicklung der Conair-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt sieben Tagen verzeichnet wurden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Conair, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Conair-Aktie.

