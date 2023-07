Conagra Brands Aktie: Das ist beeindruckend!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Conagra Brands, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.06.2023, 10:43 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 33.31 USD.

Conagra Brands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Conagra Brands schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,79 % und somit 0,5 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,29 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Conagra Brands liegt mit einem Wert von 13,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 75,32. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für Conagra Brands liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Conagra Brands vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 40,11 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (33,31 USD) könnte die Aktie damit um 20,42 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Conagra Brands-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.