Conagra Brands Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Conagra Brands wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 71,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Conagra Brands hat sich das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Conagra Brands daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Conagra Brands mit -19,41 Prozent mehr als 172 Prozent darunter. In der Nahrungsmittelbranche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -12,15 Prozent, wobei Conagra Brands mit 7,26 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Conagra Brands mit 28,66 USD derzeit +1,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.