Conagra Brands Aktie: Ist das noch wichtig?

Conagra Brands wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,17, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,47 einen Abstand von 67 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysten geben Conagra Brands überwiegend neutrale Bewertungen. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für die Aktie ist "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38,86 USD, was einem Potenzial von 35,58 Prozent entspricht. Daher erhält Conagra Brands insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Conagra Brands-Aktie als überkauft bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 71,02 Punkten liegt. Der etwas längerfristige RSI25 von 47,74 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine uneinheitliche Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Conagra Brands im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,41 Prozent erzielt, was 174,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,79 Prozent, und Conagra Brands liegt aktuell 7,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe unserer Analyse.