Conagra Brands Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Conagra Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Conagra Brands eine Underperformance von -11,97 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 32,08 Prozent im letzten Jahr, wobei Conagra Brands 47,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden sowohl von Analysen aus Bankhäusern als auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser beiden Faktoren für Conagra Brands zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Conagra Brands zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was ein weiteres "Schlecht"-Rating ergibt. Daher erhält die Aktie von Conagra Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Conagra Brands veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Neutral" Signal führt.

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie von Conagra Brands in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 36,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,22 Prozent darstellt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Conagra Brands die Einschätzung "Gut".