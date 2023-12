Conagra Brands Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Conagra Brands ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Besonders positive Themen standen in den Diskussionen im Vordergrund, was zu einer generell positiven Einschätzung des Titels führt. Zudem wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 2 negative und 0 positive Signale identifiziert wurden. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich, was zu einem positiven Rating führt. Somit erhält die Conagra Brands-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Conagra Brands bei 29,4 USD und ist damit +4,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu ergibt sich basierend auf den vergangenen 200 Tagen eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,61 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage ergibt sich, dass Conagra Brands derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Conagra Brands-Aktie daher im Rahmen der technischen Analyse mit "Neutral" bewertet.