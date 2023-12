Conagra Brands Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Conagra Brands gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten jedoch auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, genauer gesagt auf 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus Sicht der Analysten liegen für Conagra Brands in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 6 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch aktuelle Berichte kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 39,25 USD, was einer potenziellen Steigerung um 33,82 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,33 USD) entspricht, was als "Gut"-Empfehlung zu werten ist. Insgesamt erhält die Conagra Brands-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Conagra Brands mit 13,17 einen Wert auf, der 68 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" (40,7). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Conagra Brands derzeit bei 32,24 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 29,33 USD notiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund eines Abstands von -9,03 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 28,02 USD, was einer aktuellen Differenz von +4,68 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Conagra Brands-Aktie auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.