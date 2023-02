Comviva und Microsoft kooperieren bei der Bereitstellung einer innovativen CPaaS-Lösung auf Basis von Microsoft Azure

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

NEU-DELHI (ots/PRNewswire) -Comviva CPaaS nutzt die Vorteile der Microsoft Cloud und macht es für Telcos einfacher, sichere, skalierbare und offene Kommunikationsplattformen für Unternehmen anzubietenComviva (http://www.comviva.com/), eine Tochtergesellschaft von Tech Mahindra (https://www.techmahindra.com/) und ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Kundenerlebnis und Datenmonetarisierung, gab heute die Verfügbarkeit seiner Kommunikationsplattform als Service (CPaaS)-Lösung auf Basis von Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/en-in) bekannt.Ngage (https://www.comviva.com/products-solutions/digital-systems/communication-platform-as-a-service/) von Comviva ist eine intelligente Omnichannel-Kommunikationsplattform als Service (CPaaS), die Echtzeit-Kommunikationsfunktionen ermöglicht und Unternehmen dabei hilft, das Kundenerlebnis ihrer Endkunden nahtlos über alle Kanäle hinweg zu verbessern und zu personalisieren. Mit einem cloudbasierten Bereitstellungsmodell lässt sich Ngage CPaaS nahtlos in Geschäftsanwendungen integrieren und ermöglicht sichere Kundeninteraktionen in Echtzeit für alle Anwendungsfälle der Kundenbindung, vom Marketing über den Betrieb bis hin zum Kundenservice. Es ermöglicht Unternehmen, mit ihren Endkunden über eine sichere, skalierbare und offene Cloud-Kommunikationsplattform im richtigen Kontext und über die richtigen Kanäle zu kommunizieren.Comviva ermöglicht es Telecom-Betreibern, eine moderne, modulare und offene Kommunikationsplattform für ihre Unternehmenskunden anzubieten, kombiniert mit der Sicherheit und Skalierbarkeit von Microsoft Azure.Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva, sagte: "Wir engagieren uns intensiv für die Bereitstellung integrierter moderner Kundenerlebnisse und Monetarisierungsfunktionen und investieren in neue Technologien, um uns für den zukünftigen Erfolg zu rüsten. Mit Comviva CPaaS können Anbieter von Kommunikationsdiensten ihre Gewinne steigern und Innovationen beschleunigen. Dies soll sie in die Lage versetzen, die wachsenden Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, bei denen jede Kampagne personalisierte Variationen, eine stärkere Konsistenz zwischen den Kanälen und kürzere Durchlaufzeiten erfordert."Marianne Roling, Vice President, Global Systems Integrators, Microsoft, sagte: "Wir freuen uns, dass die innovative Ngage CPaaS-Lösung von Comviva die Vorteile der sicheren und skalierbaren KI- und natürlichen Sprachdienste von Azure nutzt. Die modernen digitalen Erfahrungen, die CPaaS bietet, werden es den Telekommunikationsunternehmen ermöglichen, ihren Kunden sichere Kommunikationskanäle und -dienste anzubieten."Comviva's CPaaS ist eine umfassende Plattform, die es Telekommunikationsdienstleistern ermöglicht, Kundeninteraktionen für Unternehmen in Echtzeit zu steuern. Die Plattform unterstützt Nachrichtenübermittlungsdienste und Chats mit KI-Funktionen für die verschiedenen Branchen. Seine kognitiven Automatisierungs- und Natural Language Processing-Funktionen ermöglichen es Unternehmen, durch die Automatisierung von Benutzerinteraktionen in einer menschenähnlichen Sprache ein verbessertes Kundenerlebnis zu schaffen. Es handelt sich um eine der skalierbarsten Plattformen der Branche, die über 80 Milliarden Nachrichten pro Jahr verarbeitet.Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:Sundeep Mehta sundeep.mehta@comviva.com (mailto:sundeep.mehta@comviva.com)+91-9910030732Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comviva-und-microsoft-kooperieren-bei-der-bereitstellung-einer-innovativen-cpaas-losung-auf-basis-von-microsoft-azure-301753953.htmlOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell