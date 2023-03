Comviva stellt 5G-Compatible ADriN-Plattform für zielgerichtete Erlebnisse vor

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Plattform bietet ein dynamisches und personalisiertes Kundenerlebnis, das unabhängig vom Erlebnis-Anbieter istComviva (http://www.comviva.com/), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Kundenerlebnisse und Datenmonetarisierung, gab heute die Einführung seiner 5G-kompatiblen Application Driven Network Platform, A DriN, bekannt, die der B2B2X-Wertschöpfungskette von digitalen Dienstanbietern, Unternehmen, Hyperscalern, Anwendungsentwicklern und dem Ökosystem intelligenter Geräte ein einheitliches, vereinfachtes und sicheres Erlebnis bietet.Die Comviva ADriN-Plattform verfügt über dynamische Funktionen, die es ihr ermöglichen, das Verhalten der angeschlossenen Geräte in Echtzeit zu verstehen. Dies ermöglicht es der Plattform, personalisierte, absichtsgesteuerte Erlebnisse in einer sicheren und kontrollierten Umgebung zu orchestrieren und bereitzustellen, unabhängig von den zugrunde liegenden Erlebnis-Anbietern - DSPs, Unternehmen und Hyperscalern.Begeistert von dieser Entwicklung sagte Comviva -CEO Manoranjan (Mao) Mohapatra "Bei Comviva legen wir großen Wert darauf, einzigartige Erlebnisse für die Endverbraucher unserer Kunden zu schaffen, um relevant zu bleiben. Unser Engagement für ein tieferes Kundenengagement und erhebliche Investitionen haben zur Entwicklung von ADriN geführt, einer Plattform, die das Nutzererlebnis im unerschlossenen B2B2X-Segment vereinfacht. Mit neuen Engagement-Modellen, die sich auf ARR und Network-as-a-Service konzentrieren, ist ADriN in der Lage, einen entscheidenden Beitrag zum Umsatzwachstum eines Anbieters zu leisten".ADriN vereinfacht den Prozess der Erfassung und des Verständnisses der Absichten der Endkunden von Unternehmen und digitalen Dienstleistern. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die eine vertrauenswürdige und sichere Service-Erfahrung ermöglicht. Mit ADriN werden Absichten erfasst und mit Hilfe von Anwendungen für maschinelles Lernen über verschiedene Geräte hinweg verarbeitet, was wiederum einen Echtzeit-Servicekatalog erstellt. Dies ermöglicht es den Netzen und Infrastrukturen, auf die sich ständig ändernden Absichten gezielt zu reagieren.Dies schafft lukrative Monetarisierungsmöglichkeiten für die Verwalter der B2B2X-Wertschöpfungskette durch die Übernahme von ARR-Modellen, wie Network-as-a-Service. Die Monetarisierungsmöglichkeit ist in hohem Maße auf die Intentionen zurückzuführen, die von den Geräten, Maschinen oder Schnittstellen der Endverbraucher durch ihre einfache Muttersprache erfasst werden. ADriN verarbeitet und konvertiert diese Absicht effektiv in offene Anrufmodelle und offene APIs, die sich nahtlos in das Ökosystem integrieren. Diese Orchestrierung führt zu einem personalisierten Erlebnis für den Verbraucher, ohne dass er sich Gedanken darüber machen muss, mit welchen Netzbetreibern er verbunden ist, sei es das G-Netz oder andere Netzwerke,Bei der Markteinführung sagte Swapnil Shah, Vice President für 5G und Edge Business Group bei Comviva: "ADriN hat in letzter Zeit eine starke Bestätigung von Nischen-Ökosystemakteuren wie digitalen Dienstleistern, Unternehmen und Hyperscalern erhalten. Mit der wachsenden Popularität von KI-basierten Operationen, ML-gesteuerten Geräten und Anwendungsentwickler-Communities wird ADriN in den kommenden Jahren einen deutlichen Einfluss auf die B2X- und B2B2X-Wertschöpfungsketten haben. Die gemeinsamen Bemühungen von CAMARA, 5G PPP, ORAN, TIP, 5G ACIA, GSMA Op, ETSI, 3GPP, VEPP und DSPs haben ebenfalls dazu beigetragen, organische Netzwerke für Entwickler zu demokratisieren, während staatliche Initiativen den Weg für eine absichtsgesteuerte Zukunft geebnet haben."Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:Sundeep MehtaPR & Corporate Communications Comviva Technologies Ltd.Tel. + 91-9910030732 sundeep.mehta@comviva.com (mailto:sundeep.mehta@comviva.com)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comviva-stellt-5g-compatible-adrin-plattform-fur-zielgerichtete-erlebnisse-vor-301759075.htmlOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell