Comstock Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Comstock-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 10,97 USD gehabt, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 8,85 USD, was einer Abweichung von -19,33 Prozent entspricht. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,53 USD liegt mit einem aktuellen Kurs von 8,85 USD (-15,95 Prozent Abweichung) unter dem Durchschnitt, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Comstock eingestellt waren. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, wodurch Comstock in der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,85 Punkte, was bedeutet, dass Comstock momentan als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 69,03 als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Comstock damit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Comstock derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 24,32 Prozentpunkte (3,95 % gegenüber 28,27 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.