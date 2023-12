Comstock Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Comstock wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 7,32, was insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,19 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Analysten bewerten die Comstock-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,05 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Comstock-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Kommentare und Wortmeldungen deuteten darauf hin, dass die Stimmung unter den Anlegern als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende weist Comstock derzeit eine Rendite von 3,95 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.