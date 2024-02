Comstock Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die fundamentale Analyse von Comstock Cos zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,21 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 43,27. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 86 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Immobilien" hat Comstock Cos im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,42 Prozent erzielt, was 400,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -4,43 Prozent, und Comstock Cos liegt aktuell 4,85 Prozent darüber. Basierend auf diesen Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Comstock Cos 0 % aus, was 5,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Comstock Cos liegt bei 63,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".