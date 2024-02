Comstock Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comstock Cos liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,72 für "Haushalts-Gebrauchsgüter" deutlich unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Comstock Cos beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Comstock Cos bei 4,38 USD, während der Aktienkurs bei 4,77 USD liegt, was eine positive Abweichung von 8,9 Prozent darstellt. Der GD50 liegt bei 4,56 USD, was einer Differenz von +4,61 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Comstock Cos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Comstock Cos-Aktie auf Basis der fundamentalen und technischen Analyse.