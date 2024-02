Comstock Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Comstock abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamt-"Neutral"-Rating für die Comstock-Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,99 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 7,54 USD. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet, was zu einem positiven Rating für Comstock in diesem Analysepunkt führt.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Comstock. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Comstock als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,35, was insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 27,54. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich bei Comstock ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 5, was zu einer negativen Differenz von -19,42 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher wird die Dividendenpolitik von Comstock als "Schlecht" bewertet.