Computime Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Computime war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Computime eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Charttechnik zeigt, dass der Schlusskurs der Computime-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,41 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,35 HKD am letzten Handelstag liegt um 14,63 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 HKD wird mit einem Abweichung von 5,41 Prozent bewertet und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Computime-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 54) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 51,95). Somit erhält Computime auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Computime-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,54 Prozent erzielt, was 21,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite 15,15 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.