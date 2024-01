Computime Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Computime zeigt die langfristige Diskussion eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Computime bei 0,41 HKD verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,44 HKD, was einem Abstand von +7,32 Prozent entspricht, und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,37 HKD, was einer Differenz von +18,92 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert. Auf Basis dieser beiden Zeiträume ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) von Computime zeigt eine Bewertung als "Gut" mit einem Wert von 9,52 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 31,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Computime ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,83 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.