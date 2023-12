Computime Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Computime weist eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Computime ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Computime bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt neutral bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computime bei 9,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,14 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.