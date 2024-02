Computime Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Unternehmen Computime schüttet eine Dividendenrendite von 5,83 % aus, was 0,22 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Computime. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Intensität der Beiträge zu Computime liefert keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Computime weist ein KGV von 10,11 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 52,18. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung, da das Unternehmen als unterbewertet gilt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Computime im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,49 % erzielt, was 5 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -20,5 %, und Computime liegt 5,99 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Computime, wobei die Dividendenrendite positiv, das Sentiment und der Buzz neutral und die fundamentale Analyse als gut bewertet werden. Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet das Unternehmen jedoch schlecht ab.