Computerspieler geben mehr Geld aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

KÖLN (dpa-AFX) - Deutschlands Gamer geben einer Umfrage zufolge deutlich mehr Geld für Computer- und Videospiele aus. Wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch zum Start der Kölner Messe Gamescom bekanntgab, gibt ein Gamer im Schnitt 26 Euro im Monat für Spiele aus. Vor einem Jahr waren es 23 Euro. Der Erhebung zufolge spielen 53 Prozent der Befragten mindestens "hin und wieder" am Computer, an der Konsole, am Smartphone oder über andere Technik. Je jünger die Befragten sind, desto mehr Geld geben sie aus: In der Altersgruppe 16 bis 30 waren es 30 Euro im Monat./wdw/DP/mis