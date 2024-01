Computershare Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

Computershare: Aktienanalyse und Bewertung

Die australische Firma Computershare hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung von 2,67 Prozent erhalten, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten in der Branche "IT-Dienstleistungen" eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Computershare auf 23,81 AUD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 24,43 AUD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +2,6 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,09 AUD, was einer Distanz von +1,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf Aktien haben. In Bezug auf Computershare wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Computershare ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,13 niedriger liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Computershare gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Fundamentalanalyse erhält. Anleger sollten die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.