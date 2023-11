Computershare Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

Die australische Computershare Limited, ein globaler Anbieter von Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen, weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,67 Prozent auf. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Die Differenz von -3,61 Prozent zur Branchen-Rendite führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Computershare bei 22,4, was 16 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche (26,63). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Computershare-Aktie derzeit bei 23,82 AUD liegt. Der aktuelle Kurs von 23,28 AUD liegt um -2,27 Prozent über diesem Trendsignal, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 25,01 AUD, was einer Abweichung von -6,92 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Computershare-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.