Computershare Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Computershare liegt bei 89,69, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 50,72, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Computershare derzeit bei 24,66 AUD. Da der Aktienkurs bei 24,78 AUD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da der Abstand lediglich +0,49 Prozent beträgt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 25,33 AUD weist die Aktie eine Differenz von -2,17 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Computershare derzeit bei 2 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik von Computershare von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einer negativen Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Computershare basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und der Anleger-Stimmung.