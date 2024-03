Computershare Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Computershare liegt der RSI7 aktuell bei 24,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Computershare weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computershare liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,07 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Computershare daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Computershare wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Computershare in sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und die häufigen Diskussionen führen jedoch zu einem insgesamt "Gut"-Rating der Aktie.