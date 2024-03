Computershare Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung der Anleger für Computershare ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Computershare-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 24,76 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,57 AUD liegt in ähnlicher Höhe (+3,27 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,41 AUD) weist eine ähnliche Abweichung (+0,63 Prozent) auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Computershare-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Computershare zeigt einen Wert von 12,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,87, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite der Computershare-Aktie beträgt 2,82 Prozent, was 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 6,09) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".