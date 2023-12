Computershare Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die aktuelle Dividendenpolitik von Computershare liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt im Bereich IT-Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 3,97 Prozentpunkten (2,67 % gegenüber 6,64 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computershare mit einem Wert von 22,4 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser beträgt aktuell 27, was einem Abstand von 18 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,11 AUD von Computershare -0,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +1,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Computershare liegt bei 19,66, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 42,64 und ergibt eine Gesamteinstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung als "Gut".