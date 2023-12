ComputershareADR Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert diese auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Computershare beträgt 19,66, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 42,64, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Computershare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 3,97 Prozentpunkten (2,67 % gegenüber 6,64 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Aktuell sind überwiegend negative Meinungen zu Computershare in den sozialen Medien zu finden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Computershare, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Computershare bei 24,11 AUD und ist damit -0,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +1,43 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.