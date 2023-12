Computer and Aktie: Nach so langer Zeit …

Die aktuelle Dividendenrendite von Computer & im Bereich IT-Dienstleistungen liegt bei 5,65 %, was 0,46 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,11 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz bezüglich Computer & gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke der Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") konnte die Aktie von Computer & im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,58 Prozent erzielen. Dies übertrifft den Durchschnitt der Branche um 26,41 Prozent und die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche um 12,2 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Computer & sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei einem Wert um die 57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.