Computer and Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und der Buzz um Computer & können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Computer & in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Computer & diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Computer & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,98 Prozent. Damit hat das Unternehmen eine Outperformance von +12,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -0,43 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,32 Prozent hatte, lag Computer & 22,3 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Computer & beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 42 haben, auf eine Unterbewertung hinweist. Die Aktie erhält aus fundamentalen Gesichtspunkten daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.