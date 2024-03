Computer and Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Computer &-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,31 HKD, was einer Abweichung von -2,6 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,25 HKD entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 2,4 HKD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,4, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Computer &.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist neutral, da in den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (6,27 %) liegt die Dividende von Computer & mit 5,51 % nur leicht niedriger, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.