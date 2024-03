Computer and Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Computer & wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,83 liegt und somit 70 Prozent niedriger als der Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit -5,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Rendite bei 5,51 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt nur einen geringfügig niedrigeren Ertrag von 0,76 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Diskussion über Computer & in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Computer & sowohl aus fundamentaler, technischer und dividendenbezogener Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.