Computer and Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse von Computer &-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,3 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,43 HKD (+5,65 Prozent Abweichung) liegt. Auf Basis dieser Information erhält Computer & eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,47 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,62 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Computer & basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Computer &-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 22,22. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Computer &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -18,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +26,97 Prozent für Computer & bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,41 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 29,89 Prozent für Computer & entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Computer & derzeit eine Rendite von 5,51 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,45 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz von 0,94 Prozent zum Durchschnitt bewegt sich die Aktie in einem neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.