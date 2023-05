Computer Programs and Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Computer Programs And-Kurs wird am 02.05.2023, 07:42 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 26.76 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitstechnologie".

Wie Computer Programs And derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Computer Programs And mit einer Rendite von -20,82 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,47 Prozent. Auch hier liegt Computer Programs And mit 45,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Computer Programs And beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,39 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,47) für diese Aktie. Computer Programs And bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Computer Programs And-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Zusammengefasst erhält Computer Programs And von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.