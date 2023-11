Computer Programs and Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktie von Computer Programs And wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 121,4 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Computer Programs And sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittslinien liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Computer Programs And im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Gesundheitspflege" um 133 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.