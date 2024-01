Computer Modelling Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Computer Modelling von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Computer Modelling mit 28,43 auf Basis der aktuellen Notierungen um 24 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (37,43). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Computer Modelling wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite beträgt 2,36 Prozent, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, und liegt damit 15,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 17,89). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Computer Modelling-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.